778 школ и детских садов было отремонтировано в Татарстане за пять лет. Общий объем финансирования составил более 12 млрд рублей. В 2017 году капремонт в республике ожидает 146 детсадов и школ.

Об этом сегодня сообщили в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и заместитель министра образования РТ Ильдар Мухаметов.

В этом году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 146 учебных заведений, из них 110 детских садов, которые отремонтируют на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей и 36 школ с лимитом финансирования 864,461 млн рублей. Это 29 муниципальных школ, на которые выделят 718,703 млн рублей, и 7 специальных (коррекционных) школ – 145,758 млн рублей.

Алексей Фролов заявил, что все ремонтные работы на объектах образования в Татарстане должны закончить к 15 августа.

«На данный момент ремонт завершен в 3 школах Буинского, Кайбицкого и Арского районов, в 1 коррекционной школе в Чистопольском районе и в 9 детсадах Апастовского, Пестречинского, Буинского, Лаишевского, Лениногорского и Дрожжановского районов», - отметил он.

В Татарстане до 2020 года должны быть отремонтированы 820 детских садов, при том что общее количество дошкольных учреждений в республике достигает более 2 тысяч.

Ежегодно на ремонт объектов образования в РТ выделяется около 2,5 млрд рублей. Выполняются 8 видов работ, в том числе и установка теплых полов. В настоящее время через капремонт прошли 780 школ.

«В рамках проекта по созданию новых мест в дошкольных учреждениях с участием федерального центра мы за три года создали 158 детсадов – это в сумме 30 тысяч дошкольных мест. Перед нами стоит задача, прежде всего, обеспечить местами в детсадах детей от трех до семи лет. На сегодняшний день эта задача практически выполнена. Есть вопросы по обеспечению мест для детей с полутора до трех лет – эти вопросы планомерно решаются. В любом случае в тех городах, в которых есть необходимость, будут создаваться садики», - подытожил Ильдар Мухаметов.