Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). На время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года «Почта России» установила особый порядок приема миграционных уведомлений, сообщает пресс-служба компании. Соответствующий Указ № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» подписал Президент РФ Владимир Путин. Изменяется также порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.

Информацию о временных изменениях можно найти на информационных стендах, предназначенных для посетителей, в отделениях связи.

Таким образом, с начала июня по 5 июля посылки, EMS-отправления и бандероли 1-го класса, которые адресованы в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, будут проверять. Такая мера принята для дополнительного контроля за тем, чтобы в посылках не было предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Сообщается, что данные почтовые отправления нужно будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.

По словам представителей компании, такая проверка – стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий.

Также с начала июня по 12 июля в отделениях почтовой связи Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи приостановили оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Этим будет заниматься соответствующий территориальный орган МВД РФ. В соответствии с указом Президента России, ставить на учет по месту пребывания или регистрировать по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства будут в течение одних суток со дня их прибытия.

Отметим, что в рамках действующего законодательства проверять содержимое почтовых отправлений на различных этапах пересылки в том числе будут с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.