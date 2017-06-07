Мероприятие приурочено к 40-летию начала работы Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Поздравить коллектив сегодня приехали почетные гости и руководители детских больниц со всей России.

«Эта конференция – лучшая площадка для обмена достижениями детского здравоохранения России и иностранного здравоохранения. Это форма общения представителей власти и системы здравоохранения. Для нас конференция Ассоциации очень знаковое и важное событие. Во-первых, это признание медицинской школы Татарстана. Во-вторых, это показатель активности самой Ассоциации детских больниц России. Мы гордимся ДРКБ и специалистами, которые там работают», – отметил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

В знак признания заслуг ДРКБ по сохранению здоровья детей сегодня коллективу флагманской клиники детского здравоохранения было вручено Благодарственное письмо Государственного Совета Республики Татарстан.

Теплые слова в адрес всех, кто посвящает силы охране здоровья юных жителей республики, прозвучали от министра здравоохранения Аделя Вафина. Он отметил, что инвестиции в инновационное развитие ДРКБ являются максимально эффективными и вручил награды и почетные звания ведущим специалистам отрасли детского здравоохранения.

Детских врачей страны приветствовали помощник Президента по социальным вопросам Лейла Фазлеева и Уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина. Особым событием стало вручение Детской республиканской клинической больнице сертификата соответствия требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций «Качество и безопасность медицинской деятельности».