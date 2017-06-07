12 июня в честь Дня России в Казани пройдут праздничные мероприятия. Основной их площадкой станет Кремлевская Набережная, где в 19.30 часов начнется большой праздничный концерт.

Праздничные мероприятия в честь Дня России будут организованы во всех районах города. В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах главной площадкой станет парк «Крылья Советов», где с 10.00 до 15.00 пройдут спортивные состязания, концерт и конкурс детских рисунков.

Для жителей Вахитовского и Приволжского районов в это же время пройдет праздничный концерт с участием Ассамблеи дружбы народов Татарстана. Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха им. Горького.

На территории Кировского и Московского районов праздничные мероприятия будут организованы в ДК «Полимер», в парке им.Урицкого и в спортивно-оздоровительном лагере «Экран» (на озере Лебяжье).

Жителей Советского района приглашают в сквер на ул.Мира на праздничный концерт творческих коллективов ДК с участием вокально-инструментального ансамбля «Орфей».

Праздничные мероприятия также пройдут в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в сквере в Дербышках, на набережной озере Кабан, на стадионах «Трудовые резервы», «Ракета» и «Тасма». Ленты триколор будут раздаваться в этот день на крупных площадках районов города.

Завершатся праздничные мероприятия на Кремлевской набережной в 22.00 часов красочным салютом.