Сегодня, 8 июня, прошло внеочередное заседание Совета Буинского района III созыва.
На заседании также присутствовал и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Азат Айзетуллов попросил отстранить его от занимаемой должности в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности руководителя исполнительного комитета Буинского района возложены на Марата Зяббарова. В ходе заседания решением Совета Азату Айзетуллову присвоили звание «Почетного гражданина Буинского муниципального района», сообщает «Татар-информ».
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