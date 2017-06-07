В этом году в республике запланирован капремонт 146 учебных заведений, из них 110 детских садов, которые отремонтируют на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей и 36 общеобразовательных учреждений с лимитом финансирования 864,461 млн рублей.

Это 29 муниципальных школ, на которые выделят 718,703 млн рублей, и 7 специальных (коррекционных) школ – 145,758 млн рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщили первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и заместитель министра образования РТ Ильдар Мухаметов.

«Все ремонтные работы на объектах образования в Татарстане должны закончить к 15 августа», - заявил Алексей Фролов.

В настоящее время ремонт завершен в 3 школах Буинского, Кайбицкого и Арского районов, в 1 коррекционной школе в Чистопольском районе и в 9 детсадах Апастовского, Пестречинского, Буинского, Лаишевского, Лениногорского и Дрожжановского районов.

«До 2020 года в Татарстане должны быть отремонтированы 820 детских садов. Ежегодно на ремонт объектов образования в республике выделяется около 2,5 млрд рублей. Выполняются 8 видов работ, в том числе и установка теплых полов. На сегодняшний день через капремонт прошли 780 школ. В рамках проекта по созданию новых мест в дошкольных учреждениях с участием федерального центра мы за три года создали 158 детсадов – это в сумме 30 тысяч дошкольных мест. Перед нами стоит задача, прежде всего, обеспечить местами в детсадах детей от трех до семи лет. На сегодняшний день эта задача практически выполнена. В любом случае в тех городах, в которых есть необходимость, будут создаваться садики», - рассказал Ильдар Мухаметов.

За пять лет реализации программы капитального ремонта объектов образования в РТ отремонтировано 673 муниципальных и 42 коррекционных школы и 63 детских сада. Общий объем финансирования составил 12 млрд 473 млн 309,74 тыс. рублей.