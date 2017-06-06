Сегодня Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили площадку строительства подземного паркинга возле НКЦ «Казань».

Президенту Татарстана доложили о ходе работ, а также рассказали о благоустройстве территории подземной парковки. Планируется, что строительство подземной парковки завершится в июне 2018 года.

После знакомства с ходом стройки Ппрезидент РТ и его сопровождающие отправились в Фуксовский сад, расположенный неподалеку. Здесь Рустам Минниханов предложил разработать концепцию объединения Фуксовского сада и территории НКЦ «Казань» с Кремлевской набережной.