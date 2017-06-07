За неполный месяц БК «Казаночка» проявил чудеса селекции: помимо продления контрактов с Еленой Вучетич и Дианой Сазоновой, клуб подписал Елену Воронцову, Евгению Финогентову, Викторию Соловьеву, Варвару Псареву и Дарью Левченко.
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