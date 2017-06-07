Один из участников Кубка конфедераций – сборная Португалии – прибудет в столицу Татарстана 14 июня.

Первый матч в Казани (да и вообще на Кубке конфедераций) португальцы вместе со своим лидером Криштиану Роналду проведут на Kazan Arena 18 июня против сборной Мексики. 21 июня португальцы сыграют в Москве со сборной России, а 24 июня в Санкт-Петербурге – со сборной новой Зеландии. Но не исключен вариант, что сборная Португалии еще раз приедет в Казань – на полуфинал Кубка конфедераций, который столица Татарстана примет 28 июня.

Также примерно в эти сроки ожидается прилет в Казань сборной Мексики, которая уже выбрала себе местом тренировок Центральный стадион Казани.