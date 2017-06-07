«Рубин» велик!

Несколько игроков, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к казанскому «Рубину, попали в окончательный состав сборной России, которая сыграет на Кубке конфедераций.

Главный тренер россиян Станислав Черчесов накануне последнего контрольного матч с чилийцами сделал окончательный выбор. В состав сборной России вошли два игрока из нынешнего состава «Рубина»: защитник Руслан Камболов и форвард Максим Канунников. Также в состав попали три игрока пока еще ФК «Ростов», но которых молва сватает в «Рубин»: нападающие Александр Бухаров и Дмитрий Полоз, а также полузащитник Александр Ерохин. Согласитесь, неплохо для девятой команды РФПЛ!

Рустэм КУЛЕЕВ

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