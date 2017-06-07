Сейчас Казанский ж/д вокзал в среднем отправляет около 4000 пассажиров в сутки, таким образом, эта цифра возрастет раза в четыре.

Железнодорожный вокзал Казань-1 примет около 16 тыс. болельщиков в дни проведения матчей Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Казанского железнодорожного вокзала Тагира Якубова.

Сейчас Казанский ж/д вокзал в среднем отправляет около 4000 пассажиров в сутки, таким образом, эта цифра возрастет раза в четыре.

Отмечается, что для перевозки болельщиков в период проведения футбольных матчей в Казани с 16 июня по 4 июля будет назначено 45 дополнительных поездов с прибытием в Казань и из Казани сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. Всего через железнодорожные терминалы планируется принять более 58 тыс. болельщиков. Самые пиковые даты ожидаются 22, 24, 28 июня.