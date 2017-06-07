О новшествах мероприятия поделился сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Массовый забег «Гонка героев. Новая высота» состоится 10 июня на территории татарстанского города-курорта «Свияжские холмы». Популярный забег с препятствиями пройдёт в Казани в новом формате.

Участникам предстоит преодолеть 10-километровую трассу и свыше 20 препятствий, разработанных для задействования всех групп мышц. Герои преодолевают «рукоходы», тоннели и даже целые «полосы разведчика». Одной из особенностей «Гонки Героев. Новая высота» является сочетание экстрима и комфорта, возможность весело провести время в большой рекреационной зоне с боулингом, бильярдом, стрельбищем и пляжем.

Владимир Леонов сообщил, что на сегодня уже около 1000 человек оформили заявку на участие в «Гонке героев». «К началу гонки будет еще больше - возможности позволяют нам принять такое количество участников», - добавил он.

В 11.00 состоится первый старт, участники будут отправляться на дистанцию по 150 человек с интервалом в 20 минут. С 7.00 от Ярмарочной площади будет курсировать автобус, который доставит участников и болельщиков на горнолыжный комплекс. В 16.00 этот же автобус будет отправлять людей в город.

Также министр по делам молодежи и спорту Татарстана заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры о проведении в Казани зимнего варианта «Гонки героев». Кроме этого в Татарстане может пройти детский вариант забега.

«Мы ведем переговоры о проведении зимней «Гонки героев». Я могу сказать, что вероятность этого мероприятия в Казани составляет 80 процентов. Осенью мы объявим точную информацию по этому поводу. Что касается детского варианта гонки, то мы планируем провести его уже в следующем сезоне. Возможно, она пройдет не в Казани, а где-нибудь в республике», -подытожил Владимир Леонов.