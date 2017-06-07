Вчера к акции «#Подари подписку», организованной АО «Татмедиа», присоединился и первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

Алексей Михайлович выписал республиканские издания, в том числе и «Казанские ведомости», не только для своих родных, но и для социального приюта для детей и подростков «Чайка» в городе Болгаре:

- Я выписал газету моим родителям и тестю, которые проживают в Чистополе. Думаю, им будет приятно получить такой подарок. Газету можно полистать, сохранить, а прочитав, поделиться с близкими эмоциями. Я также рад принять участие в благотворительной акции по подписке и поддержать социальный приют в Болгаре. Руководству приюта, думаю, тоже будет интересно и познавательно открывать для себя что-то новое на страницах «Казанских ведомостей».

Кстати. Стать благотворителем для своих родных и близких, а также социальных учреждений республики, может стать каждый, оформив подписку в любом почтовом отделении Татарстана. Акция «#Подари подписку», как и подписная кампания, продлится до 26 июня.