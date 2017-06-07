Об этом сообщил ИА «Татар-информ» председатель Совета Фонда помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка Айрат Нурутдинов.

Переданный Фонду земельный участок площадью 759 га расположен в Кировском районе Казани в шаговой доступности от Волги. На возвышении, на севере и западе участок граничит с лесопарком «Лебяжье», предполагаемая область застройки участка составит порядка 500 га.

«Деятельность фонда будет сконцентрирована на трех направлениях. Во-первых, это работа с пострадавшими. Одна из важнейших задач – это определение приоритетных групп пострадавших, формирование справедливых и прозрачных принципов распределения средств. Вторым важным направлением деятельности фонда станет девелоперская работа по эффективной коммерческой реализации полученного участка, предполагается провести серьезную и сложную работу по подготовке и размежеванию участков и реализовать его 25-30 лотами (точное количество лотов будет определено после подготовки мастер-плана и детального проекта планировки), что позволит получить фонду действительно значимую сумму. Процедура займет около двух лет. В-третьих, внимание будет уделено работе с АСВ и конкурсными управляющими. Чем более эффективно будет проведена процедура, тем больше пострадавших в конце концов получат надлежащие возмещения»,- рассказал об основной деятельности фонда Айрат Нурутдинов.

Напомним, указ о создании Республиканского Фонда поддержки Рустам Минниханов подписал 29 мая 2017 года. Этим же указом Президент Татарстана назначил Совет Республиканского фонда поддержки из 8 человек. Его председателем стал помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов.

5 июня в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства -клиентов ПАО «ИнтехБанк» и ПАО «Татфондбанк» Айрат Нурутдинов сообщил, что республиканский фонд поддержки получит один лучших земельных участков с примерной площадью 750 гектар на территории Казани.