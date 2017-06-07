Были смоделированы определенные кризисные ситуации и протестированы действия всех оперативных служб.

В преддверии Кубка конфедераций на стадионе «Казань-Арена», который является главной площадкой турнира в столице Татарстана, прошли учения. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

«Сегодня утром мы провели учения на "Казань-Арене", посмотрели, как будут действовать наши службы, в определенных кризисных ситуациях. Стадион готов на 99 процентов, остались мелкие штрихи», – отметил министр.

Напомним, в Казани 7 июня прошло заседание республиканского оргкомитета «Россия-2018», участие в котором принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.