Овен

Не исключено, что в результате безответственности коллег по отношению к вам ваши планы изменятся. В этом случае держите в тайне свои дальнейшие шаги. Обещания других, скорей всего, не будут выполнены. Выходные принесут положительные эмоции и внесут разнообразие в вашу жизнь.

Телец

Можно начинать поиски новой работы, не исключено, что вы сразу же найдете подходящий вариант, который устроит вашу семью и создаст прочную основу общего финансового благополучия. Обострившаяся интуиция поможет вам узнать свои скрытые возможности.

Близнецы

Возможна ситуация, которая потребует от вас умения беспристрастно анализировать происходящее, а главное, суметь сделать правильные выводы. Поэтому не доверяйте своей интуиции! Не торопитесь также принимать условия, которые вам навязывают извне, - они окажутся обременительными для вас.

Рак

Не исключен знак свыше, следуя ему, вы сможете добиться успеха в важном для вас деле. При этом не стоит широко распространяться о своих планах. Отложите решение срочного вопроса личной жизни, поскольку вполне вероятно возобновление старой сердечной привязанности.

Лев

Вам предстоит довольно спокойная неделя. Дела пойдут ровно и без сюрпризов. Прежние пути решения возникающих проблем сейчас не помогут, ищите новые - неординарные и даже рискованные. Готовьтесь к недалекой поездке, хотя вам сейчас этого совсем не хочется.

Дева

Семья потребует срочных крупных денежных вложений, особенно там, где есть дети. С опаской относитесь к тому, что вначале кажется очевидным, но на самом деле таит неожиданные открытия. В выходные следует отложить все дела и отдохнуть на природе.

Весы

Ваше красноречие поможет в важном споре и создаст предпосылки для успешной реализации намеченных планов на работе. Не исключена финансовая прибыль. Вы будете вознаграждены за свое терпение и выдержку при решении спорной ситуации с родителями.

Скорпион

Опасайтесь обмана со стороны своего ближайшего окружения. Вам удастся найти то, что так давно искали. Эмоционально вы сейчас слишком возбуждены, к тому же вас сильно напрягают проблемы дальних родственников, но помочь им вы, увы, не сможете.

Стрелец

Вполне вероятно событие, которое станет для вас судьбоносным, от него будут зависеть ваши дальнейшие планы и отношения с близкими. Главное - быть готовым ко всему новому и не создавать неоправданных помех на пути преобразований, которые вы задумали.

Козерог

Не исключены финансовые потери в результате элементарной арифметической ошибки, поэтому будьте внимательны в своих расчетах. Один из дней этой недели станет поворотным в вашей судьбе, правда, трудно сказать, принесет это вам радость или огорчение.

Водолей

Прошлое не может оставить вас в покое: вы постоянно возвращаетесь к недавним событиям и пытаетесь понять их скрытый смысл. Не стоит давать обещания - ни одно выполнить вам не удастся. Возможен неожиданный шаг со стороны любимого, который вас, скорее всего, обрадует.

Рыбы

Сейчас у вас много желаний и задумок, а все их выполнить не удастся, поэтому нужно определиться и следовать в каком-то одном направлении. И вас ждет успех! Порадуют новые деловые связи - они окажутся долговременными и прочными, благодаря им вы сможете сделать значительные накопления.