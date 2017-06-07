Наш папа Фарид Абдуллович Ахметзянов подарил нам с братишкой безумно веселое детство. Мы выросли, когда еще не было различных гаджетов, компьютеров и целых развлекательных комплексов для детей, как сейчас. Но папа всегда придумывал для нас увлекательные занятия и чем-нибудь удивлял.

Если была зима, то у нас на люстре могли вырасти бананы, если лето - бананы или арбуз росли на даче на яблоне. Прямо во дворе папа заливал каток, выравнивал его шваброй и учил нас кататься на коньках. Благодаря отцу я полюбила книги, которые он читал нам с братишкой в детстве. А потом, когда уже сама научилась читать, ориентировалась на его советы.

Отец всю жизнь проработал на башенном кране. Иногда у него было несколько рабочих смен подряд, но я не помню ни одного вечера, когда папа, сославшись на усталость, отказался с нами играть.

А сейчас он при любой возможности радует и удивляет своих любимых внуков. Спасибо, папа, за счастливое детство!

Фарида Хабибуллина