Сейчас мне 14 лет. Вместе с мамой и папой мы живем в небольшой деревне. Я очень люблю своего папу и уважаю его. Он бывает строг, но именно это, как мне кажется, играет большую роль в моем воспитании. Несмотря на строгость, а иногда и придирчивость, папа всегда заботится обо мне.

Как-то раз мы ходили с ним на рыбалку с ночевкой. Поставили палатку, развели костер. Ночью поднялся ветер, похолодало. Спать в палатке было крайне неудобно. Но папа сделал все для моего комфорта. Он, не думая о себе, отдал мне одеяло и куртку, чтобы было мягче и теплее. Я спал в комфорте, а ему наверняка было холодно. Мне даже немного стыдно за тот случай, ведь тогда я думал только о себе и не стал предлагать папе одеяло.

Не жалея себя, папа делает все возможное для того, чтобы и мне, и маме было комфортно. Я знаю, что за нас он отдаст все. Мы очень его любим!

Иван Непомнящий, 14 лет