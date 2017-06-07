Так случилось, что я и мои сестренки-двойняшки попали в детский дом. Из-за того, что одна сестренка серьезно болела, никто не хотел брать нас в семью. Но наши будущие родители Олег и Наташа не испугались трудностей, и теперь мы живем вместе с ними.

Сейчас я заканчиваю пятый класс, мне 12 лет, учусь на четверки. Моя четырехлетняя сестренка Милана уже умеет читать, красиво рассказывает стихи. А у Рианы поправилось здоровье.

Кроме нас у папы есть еще четверо родных детей, и ко всем он относится одинаково. Он умный, справедливый, сильный и трудолюбивый, и я хочу быть похожей на него во всем. Мы очень любим своего папу, и для нас он настоящий герой!

Сабрина Никифорова, 12 лет