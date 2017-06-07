Нашего папу зовут Сергей. Родился он в 1978 году в Казани. Он у нас самый лучший и самый красивый. Мы с братишкой очень любим его, он во всем нам помогает и всегда рядом. Все свободное от работы время папа посвящает нам: вывозит нас на природу, водит в кафе и по магазинам. Наш папа никогда ни в чем нам не отказывает и во всем старается угодить. Он не повышает на нас голоса, всегда спокойно все объясняет. Папа учит нас быть добрыми, честными, помогать другим, не обижать слабых. А скоро у нас родится сестренка, чему папа очень рад. Мы хотим, чтобы папа жил долго и никогда не болел!

Элина Ермакова, 12 лет

