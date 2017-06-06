К сожалению, мы без особых размышлений пьем по нескольку чашек кофе в день, чай на ночь, сладкие газированные напитки для утоления жажды. Пора задуматься и поразмыслить о том, что попадает к нам в рот и насколько это полезно.



- Сейчас мы вроде бы стали лучше жить: в магазинах большой выбор продуктов и напитков, у нас есть машины, гаджеты, многие ездят отдыхать за границу. Раньше ничего этого не было. Однако с появлением достатка именно в 21-м веке значительно увеличилось количество больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Пациент с язвенным колитом был редкостью, а теперь это норма. С желчнокаменной болезнью та же история. Вы представьте, сейчас мы находим камни даже внутриутробно - такое вот питание у матери. Но виновата не она, а производители. Весь мир погряз в некачественных продуктах питания. То, что мы едим, порой даже едой назвать нельзя, это лишь смесь химических добавок. Россия могла бы на своих нетронутых просторах выращивать качественные продукты, производить соки и даже поставлять их в другие страны. Мы бы тогда обходились без ГМО, - подчеркнул доктор медицинских наук, главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РТ, завкафедрой госпитальной и поликлинической терапии КГМА Минздрава России, председатель Общества гастроэнтерологов РТ, профессор Рафик Сайфутдинов.

- Люди зачастую даже не задумываются над тем, что едят или пьют. Давайте поговорим о напитках…

- Нужно начать с того, что и сколько человек должен пить. Избыток воды приводит к отечности, одышке, недостаток - к сгущению крови и тромбозам. Нам постоянно нужна вода для нормального функционирования организма. Везде говорят, что в день здоровому человеку требуется примерно 30 миллилитров воды на один килограмм веса. То есть, семидесятикилограммовому мужчине нужно выпить за сутки чуть больше 10 стаканов воды. Все ли из нас столько пьют? Маловероятно. Рекомендация в 30 миллилитров на килограмм веса немного завышена. Я даже скажу, что можно 30 миллилитров поделить на два. Другое дело, если человек ведет активный образ жизни, занимается спортом или работает в горячем цеху, где с дыханием и потом выводятся соли, вода, витамины, электролиты. Тогда это правильный расчет.

- Магазинные прилавки пестрят широким выбором напитков. Прежде всего это любимый нами всеми чай. Он может быть чем-то вреден для организма?

- Натуральный качественный чай может быть только полезен. Но проблема в том, что чайные ароматы в большинстве случаев являются даром не природы, а химии. Я сомневаюсь, что интенсивный привкус земляники, клубники, малины или апельсина появляется от сушеных кусочков этих ягод и фруктов. Присмотритесь к составу чая, и вы обнаружите там ароматизатор. Чтобы ягоды и фрукты придавали такой насыщенный вкус чаю, во-первых, их должно быть много. Во-вторых, они должны завариваться дольше, как компот. Самый лучший чай - зеленый. Это живой, необработанный чайный лист, а черный - термически обработанный, можно даже сказать, поджаренный зеленый лист, в котором многие полезные вещества потеряны. Люди, к сожалению, не понимают, что зеленый чай лучше. В нем витамина С, витамина Р в несколько раз больше, чем в черном. Он отлично утоляет жажду, защищает от токсинов, в его составе в большом количестве содержатся различные активные вещества, микроэлементы и витамины. Раньше люди им даже умывались.

В черном чае больше кофеина, он скорее возбуждает, а зеленый успокаивает. Отдельная тема - фруктовые наполнители в чае. Я лично не пью фруктовый чай в пакетиках. Знаю, что туда добавляют красители и химические вещества, изменяющие вкус и запах. Я скептически отношусь к магазинному чаю. К сожалению, не все производители предлагают качественные продукты.

- Правда, что кофе с молоком может нанести организму вред?

- Люди тысячелетиями пьют кофе - со сливками, молоком. Вреда такой напиток не наносит.

- Чем может быть опасно чрезмерное потребление кофе?

- Надо понять, что мы хотим от кофе. Повысить тонус, работоспособность, приобрести ясность ума или, может, поднять давление? Кофеин - достаточно сильное возбуждающее средство. Чрезмерное его употребление может вызвать галлюцинации, беспокойство, раздражительность, затрудненность дыхания, привести к заболеваниям печени, нарушить сон. Опасно кофе для тех, кто страдает от повышенного артериального давления. Кроме того, оно негативно отражается на памяти, мышлении, быстро вызывает привыкание. Вот человек пьет кофе и вдруг бросает это дело. Через день у него могут начаться головные боли. Повторюсь, все это касается чрезмерного потребления кофе - более 4 - 5 чашек в день.

- Многие пьют очень много сока. Правда, что в одной чашке магазинного сока чуть ли не дневная норма сахара?

- Пакетированные соки - это настоящая проблема 21-го века. От них развивается ожирение, сахарный диабет, болезни поджелудочной железы. Это минимум. В них добавляют стабилизаторы, ароматизаторы, консерванты и много другой «химии», чтобы приукрасить вкус того концентрата, из которого делается напиток, и увеличить срок годности. Если на соке написано «нектар», значит, в нем вытяжки фруктов всего около 30 процентов, а все остальное вода, сахар, лимонная кислота и искусственные добавки. В одной чашке пакетированного сока содержится примерно 6 чайных ложек сахара - 25 граммов, что и составляет как раз дневную норму сладкого. Вы только задумайтесь! Также в соках содержится большое количество кислоты, от которой появляются болезни желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше пить свежевыжатые соки.

А теперь о сладких газированных напитках, которые продаются везде. Через 20 минут после того, как вы их выпьете, у вас сахар в крови достигнет очень высокого уровня. На это сразу же реагирует печень, которая превратит весь сахар в жир. Вот вам лишний вес. Через 30 - 40 минут проявит себя кофеин: повысится давление, расширятся зрачки, нарушится сердечный ритм, повысится уровень холестерина в крови. Через час уровень сахара в крови резко упадет, и вы снова захотите выпить сладкую газировку.

- Сейчас начали производить диетическую сладкую газировку. Она безопасна?

- Сладкая газировка провоцирует выброс инсулина. А в случае с диетическими напитками будет выброс инсулина без поступления сахара в кровь, что еще хуже. Производители используют сахарозаменители, но и они вредны. Тот же аспартам ослабляет сетчатку глаза. Люди должны понимать, что это опасная химическая смесь. Сладкая газировка так же вредна, как сигареты, в которых содержится почти вся таблица Менделеева.