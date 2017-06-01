С таким вопросом на минувшей неделе к нам обратились семь читателей «Казанских ведомостей». Ответить на него мы попросили специалистов управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани.



Что такое НСУ

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент.

Куда обратиться

Поскольку набор социальных услуг - это часть ежемесячной денежной выплаты, для его получения дополнительно идти в Пенсионный фонд или писать отдельное заявление не нужно. А за установлением ЕДВ федеральный льготник обращается в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) или проживания с письменным заявлением.

При установлении ЕДВ у гражданина автоматически возникает право на получение набора социальных услуг в натуральной форме. Исключения - граждане, которые относятся к категории подвергшихся воздействию радиации. Если они хотят получать НСУ в натуральной форме, им необходимо написать заявление о предоставлении НСУ, которое будет действовать с 1 января следующего года.

Территориальный орган Пенсионного фонда России выдает гражданину справку установленного образца о праве на получение набора социальных услуг. В справке указываются категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.

Натуральная форма или денежный эквивалент

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: натуральной форме или денежном эквиваленте. Затем подает в территориальный орган Пенсионного фонда России соответствующее заявление. При этом заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года. Обратиться с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации или фактического проживания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым

Пенсионный фонд Российской Федерации заключил соответствующее соглашение, либо другим способом.

Важно!

Надо понимать, что набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты. Поэтому ЕДВ начисляется с учетом решения об отказе от получения набора социальных услуг полностью, одной из социальных услуг либо двух любых социальных услуг из этого набора. Другими словами, при получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения набора социальных услуг (одной любой социальной услуги или двух любых социальных услуг) в пользу денежного эквивалента, их стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.

При подаче заявления об отказе от получения НСУ, предоставлении НСУ, возобновлении предоставления НСУ или отзыве ранее поданного заявления при себе необходимо иметь только паспорт РФ.