Хотелось бы узнать, какие есть варианты формирования пенсионного капитала и какой вариант более выгодный.

Эльмира



Существует два варианта формирования пенсионного капитала:

первый вариант - формирование только страховой пенсии;

второй вариант - формирование страховой и накопительной пенсии одновременно.

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, в соответствии с решением правительства Российской Федерации начиная с 2014 года в России взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые работодателями за своих работников, направляются на формирование только страховой пенсии. Этот мораторий может быть отменен по решению правительства Российской Федерации.

В настоящее время работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. До 2014 года 6% тарифа могли направляться на формирование пенсионных накоплений, а 16% - на формирование страховой пенсии, а могли - по выбору гражданина - все 22% идти на формирование страховой пенсии.

Обратите внимание!

У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если такой гражданин работает, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.

Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953 - 1966 годов рождения и женщин 1957 - 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию (т.н. двухпроцентники). С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

Если гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему предоставлялась возможность выбора варианта пенсионного обеспечения в отношении своих будущих пенсионных накоплений:

формировать только страховую пенсию;

формировать страховую и накопительную пенсии одновременно.

Гражданам 1966 года рождения и старше выбор варианта пенсионного обеспечения не предоставлялся.

Сколько раз в году можно делать выбор варианта пенсионного обеспечения?

Если за вас впервые с 1 января 2014 года начали начисляться страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, то выбор в течение года можно делать несколько раз, учитываться будет последнее поданное вами заявление.