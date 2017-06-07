Однажды мой друг детства Петя, с которым мы жили в одном подъезде, признался мне, что очень любит футбол, но боится играть. Он очень стеснялся попросить мальчиков со двора взять его в команду. Сам он занимался музыкой, играл на скрипке и редко выходил из дома, так как его преподаватель был очень строгим.

И вот как-то раз я настоял на своем и уговорил его пойти со мной играть в футбол, пообещав познакомить с ребятами. И он наконец согласился! Мы пришли на поле, начался матч. Буквально в первую же минуту мой друг забил гол! Я видел счастье в его глазах, он не мог поверить, что забил настоящий гол. Это было незабываемое, приятнейшее мгновение, когда делаешь человека счастливее.

Илмарт Абдуллин