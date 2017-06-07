Знакомство с миром футбола началось в моем дворе, на дворовой футбольной площадке. Однажды после очередной вечерней игры мы с другом проказничали - собирали металлические крышки и подкладывали их под трамвайные пути, чтобы под давлением трамвая из них получались тонкие пластины, похожие на фишки. К нам подошел тренер местных футбольных команд. Он позвал нас к себе на тренировки, видимо, увидел, как мы играли в футбол во дворе.

С тех пор я стал заниматься с тренером, посвятил этому около 3 лет. И тогда по-настоящему влюбился в футбол. Самый запоминающийся матч, на котором я присутствовал, - это игра между «Рубином» и «Ливерпулем», собравшая около 40000 зрителей. Атмосфера на матче была просто невероятной, зрелищной. Футбол люблю за эмоции.

Руслан Шигапов