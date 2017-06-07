Однажды произошел один интересный случай, когда нам надо было обязательно победить в матче. На тот момент мы играли вничью. И вот буквально на последней секунде один парень из моей команды прямо с центра поля забил победный гол, да так, что тренер другой команды очень сильно удивился и после матча лично похвалил его. Похвала от тренера, а тем более от тренера команды соперников - высшая награда. Помню, как все побежали к победителю, обнимались.

Сам я посвятил футболу 13 лет, сейчас тоже иногда играю. Интерес к футболу с самого детства, меня учил играть мой старший брат. Мануэль Нойер - мой любимый вратарь и игрок, так как я сам в игре стою на воротах. Люблю футбол за то, что каждый гол - на вес золота, а это очень захватывает. Нравится играть в команде и быть ее частью.

Камиль Галимов