Мое детство прошло на улице Хади Такташа, в доме напротив зоопарка. И летом, и после школы мы с ребятами шли играть в футбол во дворе между четвертым и пятым корпусами или на «черное поле» около Архангельского кладбища. Ровное поле образовалось после слива отходов с предприятий, и на нем можно было играть в любую погоду под солнцем и ветром. После игры мы отмывались на Кабане - там, где сейчас строят новый зоопарк. Мяч был со шнуровкой и намокал в дождь так, что, ударяясь о голову, мог вырвать клок волос...

Зимой для игры мы перемещались на дорогу вдоль четвертого корпуса. А когда разбивали очередное стекло в детсаду на первом этаже, у нас отбирали мяч и передавали его участковому Николаю Сироткину. Конечно, он нас понимал и после очередной беседы возвращал мяч.

Благодаря участковому меховой комбинат и построил нам настоящую хоккейную коробку с освещением. Нашим футбольным баталиям на этой коробке, особенно в выходные, не мог помешать даже снегопад. А какие были игроки! Равиль Мазитов, Ильяс Мубаракшин, Равиль Сафин, Николай Бородкин, Риф Гайсаров!

С 1964 года я как заядлый болельщик ходил на «Искру», на центральный стадион. Там возле входа на большом стенде вывешивались все футбольные новости, результаты матчей в нашей зоне. Итоги только что прошедших игр также можно было узнать, позвонив корреспонденту «Советской Татарии» Александру Медведеву. В день матча болельщики заранее занимали очередь в кассах, чтобы купить билеты на нужные места. Вокруг стадиона стояли десятки бочек с квасом и автоматы с газировкой, много было разной выпечки, и все по доступной цене. После игры толпы болельщиков шли пешком по домам. Мы тоже сперва шли по улице Кирова, затем по Тукая, а потом домой - на Хади Такташа.

В одном из наших домов жили братья Сурковы, сначала игравшие за «Искру», а с 1965 года - за «Рубин». Особенно хорош был Виктор, центральный защитник, который вместе с Анатолием Фоминым справа и капитаном Николаем Марковым слева составлял защиту команды. Больше всех выделялся Виктор Тетеркин, любимец публики, забивая голы и зарабатывая штрафные, которые мастерски исполнял капитан. Много было хороших игроков, но особенно запомнился Виктор Колотов исполнением угловых, штрафных, игрой головой и нестандартными решениями вместе с Пензиным, Задикашвили и другими. Наверное, поэтому тренер сборной Качалин, побывавший на матче «Рубина», сразу пригласил его к себе. А затем Виктор Колотов перешел в киевское «Динамо».

Я же с 8-го класса стал играть за команду «Вымпел» от 708-го завода. Тренер выдал мне как капитану ниппельный мяч и бутсы с кожаными шипами, которые прибивались к подошве. Три сезона мы выигрывали первенство Казани среди юношей, принимали соперников на стадионе «Динамо», играли и на выезде. Отличное поле было на стадионе «Электрон». За игру давали талоны в столовую на «Кольце». А играли за нас Ерш, Наиль, Анвар, Машин Саша (позже перешел в «Рубин»).

После окончания КХТИ я жил в Воронеже и играл за заводские команды ВЗСАК, ЭВП, где был капитаном. Вернувшись в Казань, выступал за ветеранов в команде «Волна» от завода ЭВМ, где играли Николай Пензин, Камиль Мусин, Павел Тимошевский, Зимин и другие. Сколько лет прошло, а до сих пор помню победный гол, забитый головой на «Электроне» хозяевам после подачи углового Пензиным. Мой сын Руслан тоже пристрастился к футболу, играл за ДЮСШР-14 и сейчас не бросает эту увлекательную игру. Так что футбол - это на всю жизнь!

Чингис Мазитов

P.S. Хотелось бы обратиться к администрации города с предложением построить в шаговой доступности недорогие, но добротные спортивные площадки, что называется, пять в одном: для игры в хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон. В каждом дворе можно поставить столы для настольного тенниса. В целях сохранности все это должно быть передано на баланс УК и ТСЖ. Только тогда мы вырастим здоровую молодежь и оторвем ее от сидячего образа жизни!