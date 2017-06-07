Если нет абонемента в спортзал, но есть несколько соток на садовом участке, то существуют все шансы подтянуть фигуру на даче. Фитнес-инструктор Артем Никитин рассказал «КВ», как могут лопата и лейка заменить тренажеры.

Многофункциональный тренажер лопата

Перекопать весь огород - задача не из легких, но вместе с тем такая нагрузка полезна. Работа лопатой помогает натренировать почти все мышцы тела, в первую очередь - ноги, ягодицы, руки и плечевой пояс. Главное - периодически перекладывать лопату из одной руки в другую и продавливать сначала одной, а потом другой ногой. Для усиления эффекта на заднюю поверхность бедра и ягодицы нужно давить именно пяткой.

- Чтобы не переусердствовать, нужно отдыхать спустя какое-то время. Занимаясь на тренажерах, мы делаем несколько повторений, после чего отдыхаем. Когда вы работаете лопатой, можно делать перерыв, например, после каждого вскопанного ряда. Если важно выработать выносливость, то скорость можно увеличить. Для тренировки мышц желательно выполнять упражнения в среднем темпе. Важно отметить, что при работе лопатой включаются мышцы задней поверхности бедра. Они отключены в обычной жизни, поэтому считаются одной из самых проблемных зон, - комментирует тренер.

Сажая, качай и растягивай

При работе на участке включаются разные группы мышц. Например, сажая картошку, можно накачать ягодицы. Для этого нужно кидать картофель, приседая. Важно держать прямой угол в коленях, чтобы не нагружать коленный сустав, а также держать спину ровно, чтобы снять нагрузку с поясницы. А если еще при этом втянуть живот, то включатся и мышцы пресса.

- Осенью ко мне на тренировки часто приходят дачницы. А лучше бы советовались до начала сезона. Зная элементарные вещи, что, к примеру, нельзя поднимать тяжести с прямыми ногами и сутулой спиной, можно избежать последующих проблем. Также, сажая картошку, нужно сначала слегка согнуть колени, а только потом наклониться. Так растягивается спина, увеличивается нагрузка на заднюю поверхность бедра, - продолжает фитнес-инструктор.

Покатай тачку - накачай пресс

Для того чтобы включить мышцы пресса, достаточно втянуть живот, выполняя различные упражнения. Конечно, от этого не появятся кубики, но сделать живот более подтянутым получится. Одно из упражнений на пресс, которое можно сделать на даче, - катать тачку. Чем бугристее поверхность, по которой ее нужно везти, тем лучше.

- Катая тачку, можно не только укрепить мышцы пресса, но и развить силу и выносливость. Важно правильно рассчитать силы и не возить неподъемный для вас груз. Можно начать с небольшого веса и постоянно увеличивать его, - говорит Артем Никитин.

Скосил траву - получил осиную талию

Косу на дачных участках давно заменили газонокосилки. Тем не менее оба инструмента тренируют сразу несколько групп мышц, а повороты в сторону позволяют избавиться от боков, которые могли появиться за зиму. Однако и тут важно периодически менять сторону скоса.

- Когда в работу включаются руки, сжигается в два раза больше калорий. Косить траву полезно тем, кто хочет похудеть. Правда, при такой работе идет большая нагрузка на позвоночник, поэтому старайтесь не раскачиваться и не откланяйтесь назад, держите спину ровно. Опять-таки если втянуть живот, то нагрузка на поясницу уменьшится, - советует Артем Никитин.

Заменят ли грядки фитнес-клуб?

По словам спортсмена, фитнес на грядках, конечно, не заменит тренировок в спортзале, однако поможет приобрести тонус. Каждую работу в саду нужно сравнивать с упражнениями на тренажерах и не забывать про отдых между подходами. Неплохо перед началом размяться: походить по садовому участку и потянуться в разные стороны.