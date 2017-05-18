Морковь на своем участке не выращивает разве что ленивый. Как ухаживать за этой культурой, знают, казалось бы, все. Но время от времени по осени хозяева вытаскивают из земли корявые корнеплоды. А еще хоть и редко, но бывает, что морковь зацветает в первый же год. Часть урожая теряется - корнеплоды становятся жесткими, волокнистыми. Почему это происходит? Советы нашим читателям дает кандидат биологических наук Ольга Леушева.

КОГДА НЕ РАДУЮТ ЦВЕТЫ. Морковь - один из самых устойчивых к стрелкованию корнеплодов. У редьки, редиса и свеклы цветушность встречается значительно чаще. Специалисты считают, что морковь выкидывает цветочный побег в первый год вегетации из-за неблагоприятных погодных условий. Да, всходы моркови без особых последствий выдерживают кратковременные заморозки (до -4 °С). Но если длительное похолодание настигнет морковь в фазе 5 - 8 листьев, вероятность цветушности повышается. Интересно, что в фазах 3 - 4, а также 8 и более листьев риск цветушности гораздо ниже.

ВРЕМЯ ПОСЕВА. Даже опытным огородникам трудно рассчитать срок посева с необходимой точностью. Поэтому морковь рекомендуют сеять в несколько сроков. Скажем, морковь сорта «Шантенэ Роял» нужно сеять только при прохождении возвратных весенних холодов, иначе вероятность того, что она зацветет в первый год, очень высока.

ВЫБОР СОРТА. Из популярных сортов устойчивы к цветушности «Атлант», «Амстердамка», «Королева осени», «Лосиноостровская 6», «Московская зимняя А 515», «Несравненная». Под зиму также можно сеять не все сорта, а только устойчивые к стрелкованию. Для средней полосы России и Поволжья это «Тушон», «Самсон», «Канада», «Флаккоро», «Витаминная 6», «Шантанэ 2461», «Нантская 4». Читайте описания сортов на пакетиках с семенами.

Не нужно торопиться с посевом моркови! Если весна холодная и долгая, растение может «подумать», что первый год и период покоя промелькнули незаметно, наступившее лето «принять» за второй год и выбросить стрелки.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА. Морковь - особа требовательная, словно принцесса, любую горошину чувствует. Структурированная и достаточно влажная почва влияет на потенциальную длину моркови - вот что нужно для того, чтобы корнеплоды выросли ровными, красивыми. Грядка должна быть вскопана, освобождена от камней и других посторонних предметов - наткнувшись на них, морковь может вырасти неправильной формы. На ту же глубину земля должна быть увлажнена, ведь жесткие комочки земли могут стать непреодолимым препятствием на пути корнеплода и приведут к его уродству. В севообороте лучшими предшественниками для моркови являются лук, огурец, капуста, картофель. Следует воздерживаться от выращивания моркови на одном месте, поскольку велик риск поражения посадок моркови болезнями и вредителями, также вероятно снижение урожайности и лежкости корнеплодов. И, конечно же, ни в коем случае нельзя вносить в грядку свежий навоз!

При каких недугах необходима морковь?

1. В моркови содержится больше витамина А (каротина), чем в других плодах и овощах. Она прекрасно укрепляет сетчатку глаза. По мнению медиков, морковь должна присутствовать в ежедневном рационе людей, страдающих от глазного давления и утомляемости глаз, конъюнктивитов, блефаритов, близорукости и ночной слепоты.

2. Морковь полезна при авитаминозе и малокровии. Она способствует выведению из организма вредных веществ и токсинов, нормализует обмен веществ.

3. Целительными свойствами обладает морковь при болезнях сердечно-сосудистой системы, атеросклерозе и повышенном давлении. Экстракт из семян моркови оказывает хорошее спазмолитическое действие и расширяет сосуды сердца.

4. Благодаря моркови активизируется обмен углеводов, улучшается пищеварение. Она помогает при геморрое и запорах.

5. Морковь обладает ранозаживляющим свойством. Ее рекомендуют при воспалительных процессах в полости рта, стоматитах, катаре верхних дыхательных путей. Морковную кашицу полезно накладывать на места ожогов и обморожений.

6. В сочетании с лимонным соком морковь может избавить от прыщей и угревой сыпи.

Сырая морковь считается менее полезной, чем вареная (за исключением некоторых случаев). При варке в ней резко повышается количество антиоксидантов, оказывающих на наш организм омолаживающее воздействие и противостоящих раку. При этом, по мнению ученых, чем дольше вареная морковка хранится в холодильнике, тем больше становится в ней полезных веществ. Это происходит из-за того, что антиоксиданты соединяются с другими микроэлементами и образуют новые органические структуры, активизирующие клеточные процессы, сообщает портал «МедикФорум».