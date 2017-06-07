В гостях редакции «Казанских ведомостей» побывали артисты ансамбля тюркской этники и ремесел «Риваять».

Представляем гостей

Ансамбль тюркской этники и ремесел «Риваять» был создан в 2011 году Русланом Габитовым. В составе коллектива профессиональные музыканты - выпускники Казанского государственного института культуры и искусств, Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова. Они универсальные артисты: играют на всех инструментах, поют и танцуют.

В переводе на русский язык слово «риваять» означает «предание», «легенда», «сказание». Коллектив собирает аутентичный фольклорный материал, песни, легенды, обряды и возрождает этот богатейший пласт культуры для современных слушателей и зрителей. В музыкальных композициях «Риваять» задействовано более 30 народных инструментов, среди которых древний башкирский курай, современный татарский курай, тель-курай, домбра, сорнай, кубыз, борын кубыз, музыкальный лук и другие. Ансамбль является лауреатом международных фольклорных и этнических фестивалей и конкурсов.

Руслан Габитов, Гульфия Шарапова, Лейсан Гареева, Ильмир Ямалов и Алмаз Асхадуллин не только исполнили традиционные мелодии на старинных народных инструментах, но и провели для сотрудников редакции необычный мастер-класс. Журналисты с интересом познакомились со старинными народными музыкальными инструментами и даже попробовали поиграть на ложках. А до импровизированного концерта мы за чашкой чая поговорили с музыкантами о проблемах сохранения и продвижения этнической музыкальной культуры в современном обществе.

Народная музыка - душа народа

- С чего началась история «Риваять»?

Руслан Габитов:

- Изначально мы были простым фольклорным ансамблем. Сейчас работаем немного в другом направлении - играем этническую музыку тюркских народов. Конечно, у фольклора и этно много общего. В основе этнической музыки тоже народные мелодии, народные инструменты, народный вокал, но подается все это в современных аранжировках. Если брать чисто аутентичную музыку, то она очень сложна для восприятия современного человека. А наша задача - красиво, артистично донести древнюю музыкальную культуру тюркских народов до молодежи, до представителей других народов. Поэтому мы делаем этнические композиции в оригинальных обработках с игровыми элементами, стараемся каждую песню превратить в маленький спектакль.

- Как зрители реагируют на такую яркую, необычную подачу народных мелодий?

Лейсан Гареева:

- Потрясающе! Мы заряжаем зрителей своей энергией, а зрители заряжают нас. Зал начинает нам подпевать, танцевать, потому что не танцевать и не подпевать невозможно. Подпевают даже те, кто не знает татарского языка. Народная музыка - это душа народа, это то, что понятно абсолютно всем без перевода.

Гульфия Шарапова:

- В апреле мы побывали в Египте на международном фестивале «Диалог барабанов ради Мира». Этот фестиваль барабанов объединил коллективы из Южной Америки, Африки, Европы и Азии. Наша заводная композиция «Алдым кулга думбыра» стала настоящим хитом. Она звучала везде. Было ощущение, что ее напевали все вокруг. Это очень приятно!

- Основа репертуара ансамбля - редкие старинные песни. Где вы их находите?

Руслан Габитов:

- Это настоящая научная, исследовательская работа, общение с учеными, историками, фольклористами, поиск информации в библиотеках во время любых поездок. Например, много уникального материала мы собрали на Всемирных играх кочевников, которые проходили в Кыргызстане. Сейчас работаем над новой программой, в которой будут звучать и древние смычковые инструменты, и курай, и горловое пение.

На луке тоже можно играть

- Ваша коллекция уникальных инструментов - это особая история…

Руслан Габитов:

- Да, мы собираем не только песни, но и музыкальные инструменты, реквизит. Хочется, чтобы люди услышали, увидели такие традиционные инструменты, о которых они раньше даже не знали. О каждом инструменте можно говорить бесконечно долго…

Вот, например, известное оружие - лук. Но это еще и инструмент военного культа. На его тетиве можно играть довольно сложные мелодии. Получается философский образ - в руках человека оружие может не убивать, а дарить музыку, которая всех объединяет.

Или вот совсем мирный инструмент - деревянные ложки. Почему-то многие считают, что ложки - это только русский фольклор. Но и у татар сохранился фольклор, связанный с деревянными ложками, и у других народов тоже.

Всегда с гордостью и радостью показываем татарскую домбру. Мы сделали свою домбру, основываясь на старинных чертежах и описаниях, и стараемся возродить к ней интерес у музыкантов и слушателей.

- В вашем музыкальном арсенале почетное место занимает гармонь тальянка. Но ведь это не старинный инструмент?

Ильмир Ямалов:

- Тальянка неслучайно стала так популярна в народе. Она проста в изготовлении: корпус из дерева, меха из кожи. Многие мужчины, когда уходили на фронт, брали свою тальянку с собой как талисман, оберег. А вы знаете, что во время Второй мировой войны у солдат считалось лучшим трофеем? Аккордеон! Кстати, были случаи, когда бойцы навороченные трофейные аккордеоны разбирали и делали из них привычные и любимые тальянки.

- Вы все это рассказываете и показываете зрителям?

Алмаз Асхадуллин:

- Конечно! Просветительство - одно из важных направлений работы нашего ансамбля. Мы делам познавательные циклы программ на радио, телевидении. На базе богатейшего материала, который нами уже собран, играем интерактивные программы для туристов, школьников. Это танцевальный, песенный, инструментальный интерактив. Есть у нас и застольный интерактив со свадебными обрядами, обычаями. Людям это интересно.

Фольклор не должен быть факультативом

- Чтобы был постоянный приток талантливых музыкантов, чтобы фольклорная культура развивалась, необходимо начинать преподавать ее в музыкальных школах…

Руслан Габитов:

- Это наболевшая проблема. Наши соседи - башкиры, марийцы, чуваши - бережно сохраняют свою музыкальную культуру, готовят кадры, разрабатывают, изготавливают национальные инструменты. У них эта поддержка и заинтересованность есть на государственном уровне. В Башкирии даже создано министерство культуры и национальной политики, которое системно занимается развитием и пропагандой фольклора. Благодаря этому они на мировой уровень подняли курай. Начал это дело бывший Президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Он в свое время сказал: «В каждой музыкальной школе должны быть введены уроки курая!» И волей-неволей дети стали обучатся игре на этом инструменте. В результате из ста учеников два-три обязательно станут виртуозными кураистами. А у нас в Татарстане нет даже учебной программы для курая. Почему бы и у нас не развивать курай, татарскую домбру? Если будет спрос, мы готовы изготавливать инструменты и обучать игре на них.

Лейсан Гареева:

- Проблема в том, что в Татарстане практически нет преподавателей игры на старинных народных инструментах. У нас народную музыку стараются преподавать педагоги классической школы, но это же совсем другое.

Алмаз Асхадуллин:

- Мы много гастролируем и знаем, что в Казахстане, Кыргызстане, других странах обучение народной музыке идет наравне с консерваторским образованием, а у нас это только факультатив. Мне повезло. В консерватории факультатив «Фольклорные инструменты» ведет известный музыковед-фольклорист, педагог, мастер-изготовитель и исполнитель на традиционных инструментах Геннадий Михайлович Макаров. Мне его уроки были очень интересны и полезны. Я пробовал себя в разных музыкальных стилях, жанрах и понял, что народная музыка - это мое. Но если ты выбрал этот путь, надо быть готовым к тому, что самому постоянно придется учиться.

Руслан Габитов:

- Классическая музыка - это основа музыкального образования, а народная дается факультативно. Ситуацию необходимо исправлять. Но один человек, один коллектив сделать это не смогут. Нужна государственная программа поддержки и развития фольклора. Пока в этом направлении методично и целенаправленно работает только Республиканский центр развития традиционной культуры. Но этого мало. В Татарстане есть фольклорные ансамбли, у каждого свой почерк, свой стиль. Надо поддерживать такие коллективы, чтобы они делали программы, чтобы достойно представляли Татарстан на международном уровне.