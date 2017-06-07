По итогам акции среди почтовых отделений на прошлой неделе в редакции «Казанских ведомостей» был вручен приз 78-му отделению связи Казани, показавшему лучшие результаты в подписной кампании на первое полугодие 2017 года.



На церемонию награждения была приглашена начальник почтового отделения Галина Николаевна Мускина. Получая от редакции заслуженный приз, Галина Николаевна рассказала, что в ее отделении в подписной кампании были задействованы не только почтальоны, но и другие сотрудники:

- Это победа не только моя, а всего нашего дружного коллектива. Особенно мне хотелось бы отметить работу оператора Татьяны Маркеловой, которая очень активно общалась с постоянными читателями, почтальонов Елену Абрамову, Викторию Альмееву, Анну Степанову. Газета пользуется популярностью у жителей поселка Юдино, где находится наше отделение. С ее страниц многие узнают о том, что происходит в городе, с удовольствием читают огородные советы и по сохранению здоровья. Много у нас и постоянных читателей «Казанских ведомостей», которые не пропускают ни одну подписную кампанию.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, вручая Галине Николаевне приз - мультиварку, подчеркнула, что сотрудники редакции прикладывают все силы, чтобы сделать газету семейной и интересной для старшего и среднего поколения татарстанцев. Но в подписной кампании очень важна работа почтовых отделений, непосредственно общающихся с нашими читателями.