«Казанские ведомости» побывали в гостях у подопечных Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых и инвалидов.



Сотрудники нашей газеты собрали для людей, живущих в этом интернате, множество подарков. В основном это книги - детективы, произведения классиков литературы, полезные справочники по здоровью, садоводству. Библиотека дома-интерната пополнилась и книгами главного редактора «КВ» Венеры Якуповой «100 историй о суверенитете», «Санта-Барбара» по-казански» и вторым дополненным изданием книги «Путеводитель до Берлина».

Еще подарили ветеранам DVD-плеер с функцией караоке, чтобы они чаще пели любимые песни. Как известно, хорошие песни повышают настроение и продлевают жизнь. К проигрывателю прилагался целый пакет с DVD-дисками с комедиями, сериалами, концертами звезд татарской эстрады. К чаю привезли пироги, конфеты. И конечно, были свежие номера нашей газеты.

Подарки ветеранам вручили начальник отдела маркетинга Дания Абдулловна и начальник отдела рекламы Лилия Харисова. К этой доброй акции присоединились и постоянные подписчицы и читательницы «Казанских ведомостей» Альфинур Исмагиловна Латыпова и Наталия Борисовна Федорова. Они подарили дому-интернату полугодовую подписку на «Казанские ведомости», книги и новую спортивную обувь для самого активного ветерана, который захочет заняться спортом.

Как рассказал директор дома-интерната Рустам Олегович Хасаханов, многие ветераны с удовольствием смотрят кино в просторном зале на большом экране. Например, в день нашего приезда по их заявкам показывали фильм «В бой идут одни «старики». Особое спасибо сказали за книги. Все, что есть в библиотеке интерната, уже давно перечитано не один раз, и новые книги будут очень кстати.

Нам показали интернат, его реабилитационный и медицинский блок, небольшой плодоносящий фруктовый сад, теплицы, где выращиваются овощи, парк с уютными беседками. Кстати, в парке растут молоденькие елочки, посаженные в честь ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в этом интернате.

А еще в саду есть экоаллея - там растут лекарственные травы.

Побывали мы в гостях у некоторых жителей дома-интерната. Труженице тыла, ветерану труда Галине Ивановне Горшковой 24 мая исполнится 90 лет. Она работала на меховой фабрике, воспитала с мужем троих сыновей. Несколько лет назад двое сыновей умерли. Остался только старший, но он чернобылец, инвалид II группы и за больными родителями ухаживать не мог. Поэтому Галина Ивановна с мужем сами попросились в интернат, чтобы не быть никому в тягость. Муж через полтора года умер, и теперь Галина Ивановна живет одна, но бодрости духа не теряет. Несколько лет назад она была награждена дипломом за участие в IX республиканском фестивале народного творчества людей с ограниченными возможностями «Мы все - Отчизны сыновья». Как замечательно Галина Ивановна читает стихи, мы смогли убедиться сами.

Иногда в интернатах образуются семейные пары. Есть такая пара и в Верхнеуслонском интернате. Сакина Кашаповна Кашапова и Гусман Гумерович Валиуллин познакомились несколько лет назад в Лесхозском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Позже они переехали в Пестречинское отделение Верхнеуслонского дома-интерната, а после его закрытия Сакина Кашаповна и Гусман Гумерович попали в Верхнеуслонский интернат. Все видели их трогательное, заботливое отношение друг другу и с радостью восприняли решение пары стать настоящей семьей. Здесь, в интернате, им по всем правилам провели мусульманский обряд бракосочетания никах.