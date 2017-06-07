Ураганы, смерчи и другие природные катаклизмы стали происходить в мире все чаще. Самым смертоносным в этом столетии метеорологи назвали ураган, который пронесся 29 мая в Москве и Подмосковье. От него пострадали десятки человек, 16 погибли. Всего через три дня - 1 июня - торнадо снес крыши четырех домов и нескольких хозяйственных построек в Черемшанском районе Татарстана. К счастью, в этом случае обошлось без жертв.



С чем связан рост количества природных катастроф и каким будет нынешнее лето, рассказал в интервью профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета, создатель регионального научного направления «Циркуляция атмосферы и изменения климата», член комиссии по климату Национального геофизического комитета РАН, эксперт РФФИ и РНФ Юрий Переведенцев.

- Юрий Петрович, наступившее лето пока не балует теплом, да и май выдался на редкость холодным. Как наше похолодание вписывается в картину глобального потепления климата, которым обеспокоены ученые всего мира?

- Климат и погода - разные вещи. Погода - это кратковременное состояние атмосферы. Холодная погода в мае и начале июня обусловлена потоками арктического воздуха и активной циклонической деятельностью и никак не связана с происходящими климатическими изменениями. Скоро придет тепло. Июнь будет немного прохладным и дождливым, зато в июле метеорологи Гидрометцентра России обещают жару, не такую, конечно, экстремальную, как летом 2010 года. А средняя температура в августе будет примерно 17 градусов, что вполне соответствует норме.

- С 15 мая по 15 июня в рамках Года экологии в нашей стране по инициативе советника Президента РФ по вопросам климата А.Бедрицкого проходят климатические недели. Их цель - информировать россиян об изменениях климата. Чем нам грозят эти изменения и почему они происходят?

- Одними из самых серьезных угроз человечества сегодня, по мнению ученых всего мира, считаются глобальное потепление и связанное с ним увеличение количества природных катаклизмов. Главным виновником происходящих изменений Межправительственная группа экспертов при ООН назвала человека. Бездумное использование полезных ископаемых в качестве источников энергии способствовало концентрации парниковых газов в атмосфере. В результате этого в последнее столетие средняя температура на Земле повысилась на 1 градус. Из-за так называемого парникового эффекта произошло смещение климатических зон, стали таять льды в Арктике и ледники в горах. Уровень Мирового океана за это время поднялся на 20 сантиметров.

- Почему увеличение количества ураганов и прочих опасных метеоявлений ученые напрямую связывают с глобальным потеплением?

- Потому что в результате потепления климата погода становится менее устойчивой. Например, ураганы чаще всего зарождаются над поверхностью Мирового океана. Вода, испаряясь, поднимается в верхние слои атмосферы. Там теплые воздушные массы смешиваются с холодными. Интенсивное смешивание способствует возникновению штормового фронта, который сопровождается ураганами.

Глобальное потепление способствует повышению уровня Мирового океана и увеличению его температуры, а значит, испарение воды с его поверхности идет более интенсивно. Вероятность возникновения ураганов увеличивается, они становятся более разрушительными, так как обладают большой энергией.

Хочу отметить, что в результате глобального потепления участились и усилились катаклизмы: наводнения и экстремальные погодные явления, в том числе и сильные морозы в Европе.

- В прошлый четверг синоптики предсказывали в Татарстане ураган, вместо него в Черемшанском районе пронесся торнадо...

- Торнадо - это мощный вихрь в виде воронки, который возникает в дождевом или грозовом облаке и вращается с огромной скоростью. Вокруг может быть относительно спокойная погода. Возникает смерч из-за быстрой смены теплого и холодного воздуха. Его очень трудно спрогнозировать, торнадо на территории нашей республики - большая редкость.