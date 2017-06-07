Бабушки из села Нурлаты Зеленодольского района нашли рецепт противостояния старости. На пенсии для них главное - не успеть все по домашнему хозяйству, не накормить обедами-ужинами семью, а не опоздать на репетицию в танцевальный класс, выйти с подругами на очередную тренировку по татаро-финской ходьбе, не пропустить занятия по фитнесу в сельском спортзале.



Забурлила жизнь у сельских пенсионерок тогда, когда в свое родное село на ПМЖ вернулась бывшая столичная жительница, современная молодая пенсионерка Ляля Хазипова. Мы встретились с ней в нашей редакции.

- Все началось с того, что одна из моих соседок захотела посетить святые места в Болгаре, а как это сделать, не знала, - рассказывает Ляля Нурулловна. - Кто-то надоумил ее обратиться ко мне. Пока мы с ней обсуждали предстоящую поездку, количество желающих возросло в несколько раз. Пришлось заказывать два автобуса на 65 человек.

Поездка очень понравилась пожилым жительницам села Нурлаты. Многие из них ни разу не были в тех краях. Все вместе посмотрели местные природные красоты, древние мечети, помолились, а затем сообща отобедали в местном кафе.

Аппетит, как говорится, приходит во время еды. После этой экскурсии захотелось бабушкам увидеть еще один древний город - Биляр. И вновь они позвали на помощь Лялю Нурулловну.

- По дороге домой из Биляра за разговорами стало понятно, что нашим женщинам не хватает общения, - говорит моя собеседница. - Что они видели в своей жизни? Ударный труд во благо родного совхоза, почти круглосуточная работа у себя в домашнем хозяйстве, дети, внуки, заботы, связанные с ними. А они сами по себе очень любознательные и желающие узнавать все новое.

В итоге, пока доехали до деревни, у Ляли Нурулловны созрела идея, как сделать жизнь бабушек интереснее.

- В свое время Нурлаты были большим селом, - продолжает рассказ Ляля Нурулловна. - Мощный совхоз, в котором было развито сельское хозяйство и плодоводство. Село утопало в садах, особенно весной было очень красиво, всюду чувствовался аромат цветущих яблонь. Конечно же, была развита и «социалка»: две школы - начальная и полная, клуб, большой спортзал. Сейчас, конечно же, остались жалкие остатки, но вот спортзал сохранился. Именно с него началось наше пенсионерское движение. Я выпросила у главы поселения разрешение на то, чтобы заниматься с бабушками каждый день физкультурой под музыку. Сама нашла в интернете упражнения, подобрала музыку, и в один из дней наша сельская аэробика началась. В первые дни приходили около 40 человек. Постепенно некоторые отсеялись, и теперь постоянно на аэробике-фитнесе, а также с помощью скандинавской (или татаро-финской - кому как нравится) ходьбы поправляют свое здоровье около 30 человек. Кстати, с палками ходить я бабушкам предложила уже после того, как мы стали осваивать танцевальные движения.

Двухэтажный дом Ляли Нурулловны уж года три как неформальный штаб пенсионерского движения села Нурлаты. Здесь пенсионерки собираются на занятия по цветоводству, вышивают, читают газеты, журналы, книги. Здесь же готовятся ко всем праздникам. На Новый год и проводы зимы устраивают гулянья для всей улицы. Готовят шашлыки, как дети, катаются на салазках с ледяных горок. Можете себе представить 78-летнюю бабушку, летящую с горы? А нурлатские могут, потому что подобное у них происходит. Но не только праздники вместе проводят пенсионерки.

- Предложила бабушкам спектакль в театре посмотреть - они двумя руками за! Съездили в Казань, и не единожды, - продолжает Ляля Нурулловна. - Побывали в Тинчуринском театре, на концертах в филармонии. Несколько раз заказывали экскурсии по Казани, увидели Кул Шариф, погуляли по историческим местам столицы, посмотрели музейные экспозиции. Поверьте, мои бабули за это время на глазах помолодели. В большинстве своем они ведь остались в своих больших деревенских домах одни - дети разъехались, приезжают только на выходные. Одной ведь и чай не пьется, а вместе даже болезни забываются. Мы дарим друг другу внимание, заботу, поддерживаем друг друга.

Прекрасный пример социальной адаптации пенсионеров, скажут чиновники, прочитав этот материал. Верно. Но надо заметить, эта адаптация проходит исключительно на средства самих бабушек (поездки, экскурсии и прочее) и средства Ляли Нурулловны (бензин и иные расходы). Государство здесь никак не участвует. Хотя в Союзе пенсионеров РТ на подобные проекты выделяются какие-то гранты.

- Я попыталась заявиться на грант и даже заранее записалась к нужному человеку на прием в Союз пенсионеров РТ, - говорит Ляля Нурулловна. - Но руководительница (не буду называть ее имя), несмотря на мое законное право быть у нее на приеме и свою обязанность, как положено, принять документы у себя в кабинете, выслушала у будки вахтера, даже не дав пройти в здание. Конечно же, в спешке никакой разговор не получился. Мое предложение распространить нурлатский пример по всему Татарстану не нашел у чиновницы отклика. Правда, она взяла документы, но прошел месяц, а от Союза пенсионеров ни ответа ни привета!

Социальная адаптация и досуг пожилых людей каких-то 5 - 6 лет назад в Татарстане был продуман. В каждом городке, райцентре были свои центры обслуживания населения, при которых работали дневные санатории для пожилых, кружки по интересам, клубы для встреч. Но сейчас их нет, центры позакрывались, и пенсионеры в большинстве своем сидят по домам. Правда, совсем недавно в Казани довольно успешно заработала программа «Жизнелюб», но она подходит не для всех деревень и малых райцентров.

Пенсионерки села Нурлаты показали, что могут сами заполнить свой досуг на свои деньги, надо только немного им помочь средствами на некоторые расходы. Хорошо, что у них есть такой бескорыстный руководитель, как Ляля Нурулловна. Она ни с кого денег не берет за свою организационную работу. Но в других деревнях и селах людям надо будет платить. Но даже не это главное. Если бы нурлатское дело выиграло государственный грант, оно могло бы распространиться по всей республике, и возможно, многие старики и старушки забыли об одиночестве.