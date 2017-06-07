В соответствии с концепцией «последней мили», разработанной с учетом требований FIFA, в дни проведения матчей в радиусе одного километра вокруг стадиона «Казань-арена» вводится ограничение на движение автотранспорта, включая общественный.

Исключение будет сделано только для аккредитованного транспорта, всем прочим близ стадиона придется передвигаться пешком. Жителям близлежащих микрорайонов придется воспользоваться специальными маршрутами для того, чтобы заехать во дворы.

Движение автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

Сибгата Хакима - участок от улицы Амирхана до улицы Чистопольской;

Чистопольская - участок от улицы Бичурина до проспекта Ямашева в направлении стадиона «Казань-арена»;

Проспект Ямашева - промежуток от улицы Адоратского до улицы Сибирский тракт;

Гаврилова - часть от улицы Чуйкова до улицы Чистопольской;

Академика Арбузова - участок от улицы Журналистов до проспекта Ямашева в сторону стадиона.

Также автомобилистам следует учесть, что в дни матчей со стороны улицы Ершова в направлении от улицы Абжалилова будут запрещены правый и левый повороты на мост «Миллениум». Кроме того, будет запрещен поворот на улицу Журналистов с улицы Халитова. На месте пересечения улиц Амирхана и Чистопольской дорога будет разделена барьерами в прямом направлении. Также будет ограничена парковка на улице Чистопольской.

Тем, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом, необходимо учесть изменения схемы его движения в дни матчей Кубка конфедераций. Автобусные и троллейбусные маршруты по проспекту Ямашева будут укорочены. Также будет изменен маршрут движения трамвая №5: его конечными остановками станут «Ветеринарная академия» и «Улица Адоратского». Трамвайный маршрут №6 в дни матча будет закрыт.

Кстати, все зрители матчей Кубка конфедераций имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, для этого необходимо будет предъявить входной билет и паспорт болельщика.

Зрителям матчей после их окончания представится возможность добраться до дома на специально поданных автобусах - всего их планируется 130. Также планируется курсирование шаттлов в направлении железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2», а также аэропорта.

Ограничения движения будут действовать в дни проведения матчей за 5 часов до их начала и 3 часа после их окончания.