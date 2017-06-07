Холод, сильные ветра, почти ежедневные дожди - таких экстремальных мая и июня даже старожилы не припомнят. Большинство из нас страдает, что в домах холодно, загорать невозможно, а вот сельчане, пчеловоды и дачники переживают о будущем урожае.

Корреспондент «Казанских ведомостей» побывала на юго-востоке Татарстана и привезла из этой поездки не самые радостные впечатления.

Начиная с Чистопольского района, где в основном чернозем, на полях от обильных дождей стоит вода. Почва отказывается принимать избыток влаги, и площади зерновых сейчас похожи на рисовые поля - местами всходы стоят в воде.

На некоторых участках не выдержала заморозков кукуруза. Уже выросшая до 5 листочков, она вся побелела и пожухла. Не встречалась по пути, но та же безрадостная картина возможна с подсолнечником.

На деревенских огородах нашествие пластиковых 5-литровых бутылок. Сельчане таким образом спасают тыквы. Этот овощ - часть их прибыли, и очень важно сохранить растения. Только, несмотря на такие предосторожности, тыква, а также кабачки расти больно-то не хотят. Холодно!

70-летняя жительница Альметьевска Замзия Бикчурина своему огороду отдает все силы и уже с ранней весны трудится на грядках. Как обычно, женщина в этом году посадила картошку 1 мая. Она взошла, но сидит без роста уже несколько недель.

- Сгниет, как пить дать сгниет, - вздыхает женщина. - Даже завязаться не успеет. А лук уже весь пожелтел. Придется осенью на рынке покупать. Наверное, все втридорога, как в 2010 году, будет. Тогда засуха была, и осенью килограмм картошки продавали за 25 рублей.

Казанские дачники в большинстве своем высадили томатную и огуречную рассаду под пленку в грунт. Некоторые даже перцы решили не оставлять в теплицах. Результат такой поспешности - гибель всех растений.

- Нет никакого настроения на дачу ездить, - сетует житель Казани Владимир Пивоваров, владелец дачи на Сухой реке. - Та часть помидоров, баклажанов, перцев и огурцов, которую я высадил в грунт под пленку, погибла неделю назад. Обидно стало, аж до слез. Высадил ведь лучшие, вся рассада была крепенькая, с цветом. Та, что в теплице осталась, тоже не радует - вся синюшная. Огурцы заново посеять еще можно, а вот все остальное уже не вернешь.

Хозяева клубничных плантаций тоже в удрученном настроении. Ягоды зацвели вроде как вовремя, но вот уже третью неделю цветы не опадают, плоды не завязываются - сидят как замороженные. И пчелки не летают, не опыляют. Их вообще не видно. Лишь в редкие сухие дни вылетают шмели, осы и майские жуки. Зато на растениях нет насекомых-вредителей - единственный сомнительный плюс июньских холодов.

Пчеловоды пока не спешат давать прогнозы, но уже очевидно, что этим летом меда будет меньше, а стало быть, цены на него поднимутся.

- Пчелы вылетают из улья при температуре не ниже 8 градусов тепла, - говорит Салават Идрисов, пчеловод из Сармановского района. - Хорошо летают насекомые и собирают нектар при температуре не ниже 15 градусов тепла. Во сколько вылетят пчелы из ульев и сколько времени будет длиться их рабочий день, напрямую зависит от нектаровыделения цветов и температуры воздуха в ночные и утренние часы. Когда тепло, пчелки вылетают очень рано, едва начинает рассветать. Им нравится нектар, накопившийся в цветах за ночь. После холодной ночи цветочный нектар выделяется лишь с потеплением, поэтому и начало вылета пчел задерживается. При нынешних температурах активность пчел очень низкая. Мне приходится даже подкармливать их прошлогодним медом, чтобы с голоду не погибли. Да еще и от болезней их нужно беречь в такие холода.

Мед, помидоры и перцы - это хорошо. Но народ больше всего интересует, что будет с хлебом и картошкой, сумеют ли сельчане накосить достаточно сена для прокорма скота. Будет ли хороший урожай или все погибнет на корню? Мы обратились с запросом в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. Ответ ведомства, который мы приводим целиком, дает надежду, что все не так уж плохо.

«В целом май в Татарстане был холоднее обычного на 2 градуса. Осадки интенсивностью 1 мм и более за сутки отмечались в течение 3 - 6 дней, в отдельных районах с мелким градом. В Арске, Казани, Вязовых и Мензелинске за декаду выпало 90 - 100% нормы, в Тетюшах, Азнакаеве и Бугульме - 340 - 370%, в остальных районах сумма осадков за декаду колебалась от 16 до 28 мм, или 135 - 235% нормы.

Сумма осадков за май в Арске, Казани, Вязовых, Дрожжаном, Буинске, Чулпаново и Мензелинске оказалась близкой к норме - 85 - 105%.

Дожди поддержали хорошую влагообеспеченность растений, но недостаток тепла сдерживал темпы роста и развития сельскохозяйственных культур, особенно теплолюбивых. Всходам кукурузы угрожали заморозки.

Для полноценного развития сельскохозяйственных культур оптимальной температурой считается 15 - 20 градусов тепла. Сумма эффективных температур выше 5 градусов тепла (с начала вегетации) к концу мая достигла 220 градусов при норме 280 градусов по Цельсию.

По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», в большинстве районов республики 29 мая в ночные и утренние часы температура почвы опустилась до 2 градусов мороза. Критическими значениями температуры воздуха в фазе всходов для яровых зерновых культур являются 7 - 10 градусов мороза. Для технических культур (сахарная свекла, подсолнечник) - 5 - 7 градусов минус.

Малоустойчивы к заморозкам картофель, кукуруза и просо. Порог устойчивости у этих культур в фазе всходов составляет лишь 2 градуса мороза.

По предварительным данным районных сельхозуправлений и инвестиционных компаний, данное кратковременное понижение температуры не оказало масштабного влияния на посевы сельскохозяйственных культур.

Что касается излишне увлажненной почвы, то семена перед посевом обрабатываются химическими и биологическими препаратами, что позволяет предотвратить и снизить риски заражения корневыми гнилями и болезнями.

Что касается сенокоса, то, по оперативной информации, многие хозяйства уже приступили к кормозаготовке, скашиванию первого укоса. При сложившихся дождливых погодных условиях хозяйствам рекомендуется первый укос многолетних трав заложить на сенаж. Это позволит получить качественный корм и подготовить посевы ко второму укосу. Минсельхозпрод РТ рекомендует при закладке сенажа использовать консерванты. Для получения полноценного второго укоса провести подкормки многолетних трав азотными удобрениями».