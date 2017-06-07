Уважаемые читатели!

По сложившейся традиции мы вновь объявляем один из самых любимых читательских конкурсов - «Тайна черного пакета».



Участвовать в нем могут все, кто подписались на «Казанские ведомости» на второе полугодие 2017 года на 6 месяцев.

Одного из своих сотрудников мы, как всегда, попросили пойти в магазин и выбрать 10 продуктов, которые он взял бы с собой летом на дачу. Затем им был составлен список, запечатан в конверт и передан на хранение в сейф. Что входит в этот продуктовый набор? В этом и состоит тайна, которую знает лишь один сотрудник. Имя его в целях конспирации мы не называем.

Конверт будет вскрыт только после завершения конкурса. А его условия, как всегда, простые: из 15 наименований продуктов, указанных в купоне, вам нужно угадать те самые 10 из списка, который запечатан в конверте. Напротив каждого выбранного продукта сделайте пометку в виде крестика или галочки. Выбрать требуется только 10 продуктов, не больше и не меньше!

Купон следует вырезать и отправить по адресу: 420066, г. Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5. Или лично принести в редакцию. Обратите внимание: не полностью заполненный купон в конкурсе не участвует.

Тот, кто правильно угадает все 10 наименований, получит приз - набор из всех 15 продуктов, указанных в купоне.

Как всегда, ДЕСЯТЬ наших подписчиков получат ДЕСЯТЬ призов!

Обращаем внимание: в конкурсе может участвовать только тот, кто подписался на «Казанские ведомости» на второе полугодие 2017 года именно на 6 месяцев.

Квитанцию посылать вместе с купоном не нужно, ее вы предъявите при получении приза. Срок проведения конкурса - до 30 июня. Это последний день, когда вы можете отправить письмо или принести купон лично в редакцию. Имена победителей мы опубликуем в одном из июльских номеров.