В Казани завершается XIII международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз».



В фестивальной афише 17 спектаклей 17 театральных коллективов из России, Казахстана, Эстонии. По традиции у каждого фестиваля есть своя тема. В центре внимания нынешнего «Науруза» национальное театральное искусство Якутии. Как рассказал заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин, они к этому событию готовились два года, чтобы достойно представить творчество якутских театральных коллективов.

- У национальных театров есть миссия - сохранять свою национальную культуру и в то же время соединять разные культуры, традиции разных народов и эпох, - отметил известный театральный критик, заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя Олег Лоевский. - На прошлом фестивале познакомились якутский режиссер Сергей Потапов и эстонский продюсер Мярт Меос, и вот на закрытии «Науруза-2017» можно посмотреть спектакль «Оборотень» таллинского театра R.A.A.A.M, поставленный якутским режиссером в Эстонии по эстонской классике. Так что «Науруз» реально соединяет людей, дает возможность реализоваться очень многим планам.

- Наш фестиваль важен не только для тюркского мира, он важен для России и для мира в целом. Здесь ясно видно, что, несмотря на то что все мы разные, мы все хотим одного и того же: чтобы во всем мире было спокойно, чтобы царили любовь, дружба, хорошее отношение друг к другу, чтобы люди в конце концов прекратили воевать. Для нас это самое важное, - рассказал художественный руководитель фестиваля, главный режиссер театра им. Г.Камала Фарид Бикчантаев.