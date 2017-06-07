Почему инициатива некоторых горожан не всегда радует соседей?

Несколько лет назад в столичных дворах завелась странная мода на необычный ландшафтный дизайн - украшение территории возле подъезда старыми мягкими игрушками. Корреспонденты «Казанских ведомостей» прошлись по некоторым из них и узнали мнение специалиста по поводу этой дворовой красоты.

Улица Гагарина, 43 - 45. На живописном пеньке инсталляция на тему живой природы. Автор этой немудреной работы распял на гвоздях мягкого мишку, рядом закрепил плюшевых собачку и лошадку. По всей видимости, человек переживал, что игрушки могут забрать дети. Но вряд ли они кому-то понравятся. Мягкие игрушки от дождей, ветров и солнца сникли, потеряли товарный вид. Таких мишек и собачек можно увидеть чаще всего на свалках.

На улице Декабристов, 131 точно такой же дворовый дизайн - к стволам деревьев привязаны унылого вида плюшевые игрушки. Судя по всему, висят они не первый год.

- Наш сосед занимается подобным украшательством, - ворчливо проинформировала встретившаяся нам молодая женщина. - Наверное, в детстве не наигрался, вот и вывешивает. Со стороны очень похоже на кладбище, только не домашних, а плюшевых зверушек.

Увы, перечень казанских дворов, в которых появились подобные погосты, немаленький. Вместе с тем мы увидели и интересные примеры использования отходов для украшения клумб, цветников и игровых площадок. В том же самом дворе на улице Гагарина старые пни разукрасили в яркие цвета и оформили смешными и позитивными надписями. Портит только одно - старые платья, которыми для пущей важности украсили пни. Ткань выцвела, приобрела неряшливый вид. Такая одежда тоже часто валяется на помойках.

Как украсить двор, чтобы он не был похож на филиал полигона ТБО, мы спросили у руководителя салона ландшафтного дизайна Линара Валеева.

По мнению специалиста, чаще всего в качестве украшения мягкие игрушки выбирают жители старой закалки. Возможно, сказывается тот факт, что в детстве у них не было возможности купить, поиграть. А внуки их завалены игрушками и легко расстаются с ними. Чтобы спасти игрушки от помойки, пожилые люди находят им подобное применение, тем самым создавая помойку уже у себя под окнами.

Линар Валеев положительно отозвался о тех умельцах, которые из пластиковой тары, автомобильных шин и прочих ненужных предметов создают малые архитектурные формы. Порой авторы проявляют недюжинную фантазию и такое же умение.

В казанских дворах можно увидеть героев сказки «Три поросенка», сделанных из 5-литровых пластиковых бутылей. Есть в городе свой Железный Дровосек, собранный из остатков велосипедов, болтов и гаек. Живет в одном из дворов жар-птица, выполненная из пластиковых полторашек. А уж лебедей, сделанных из шин, не счесть!

- Умение казанцев вызывает уважение, - говорит Линар Валеев. - Эти архитектурные формы спасают от унылости и серости те дворы, куда еще не дошли городские власти. Но, на мой взгляд, самым лучшим украшением всех дворов были и остаются цветы и кустарники. Тем более сейчас есть большой выбор низкорастущих цветущих кустарников, бордюрной травы и бордюрных цветов. Композиции, выполненные из них, - вот самое лучшее украшение и отношение к окружающей среде.