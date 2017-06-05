В настоящее время призывник находится в военном госпитале Читы, врачи оценивают его состояние, как стабильное.

Под личный контроль взял расследование истории с выпавшим из поезда татарстанским призывником военный комиссар РТ Сергей Погодин, сообщил ИА «Татар-информ» сам военый комиссар Татарстана.

4 июня 2017 года в военный комиссариат Республики Татарстан поступила информация о том, что в пути следования воинского эшелона до железнодорожной станции Уссурийска призывник из Татарстана выпрыгнул из вагона.

В настоящее время призывник, находится в военном госпитале Читы, врачи оценивают состояние его здоровья как стабильное. Призывник, находясь в военном госпитале, получает полную медицинскую помощь, в медикаментах не нуждается. Военком РТ ежедневно созванивается с командованием госпиталя и уточняет состояние здоровья призывника.

По произошедшему случаю идет расследование.