Временное ограничение будет введено 18, 22, 24 и 28 июня.

18, 22, 24 и 28 июня, в дни проведения в Казани матчей Кубка конфедераций, в Казани введен запрет на продажу алкоголя. Временное ограничение коснется всех розничных точек продаж за исключением ресторанов и кафе. Соответствующее постановление Кабмина РТ было подписано 30 мая за номером 321, напомнили сегодня в мэрии Казани.

Также не допускается употребление алкоголя на стадионе «Казань-Арена», железнодорожных вокзалах «Казань-1» и «Казань-2», в аэропорту «Казань».