Перед судом предстал 40-летний житель Лениногорска Ильдар Майоров, который обвинялся в убийстве родственника.

В январе 2017 года злоумышленник вернулся из тюрьмы и попросил пожить в квартире у своего дяди в Лениногорске. Спустя месяц родственник сказал Майорову подыскать другое жилье. Майоров будучи пьяным учинил скандал и ударил 14 раз ножом своего дядю. Пострадавший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ, Майоров проведет 12 лет в исправительной колонии особого режима.