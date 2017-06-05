Сегодня в Казани завершается VII Международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень». Этот музыкальный праздник меломанам дарит Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского.
В последний фестивальный день в рамках «Белой сирени» в Казанской государственной консерватории состоялась открытая лекция-дискуссия «Рахманинов-пианист: музейный раритет или эталон?». Провела эту встречу доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая.
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