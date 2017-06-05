В последний фестивальный день в рамках «Белой сирени» в Казанской государственной консерватории состоялась открытая лекция-дискуссия «Рахманинов-пианист: музейный раритет или эталон?». Провела эту встречу доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая. 