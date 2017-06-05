В рамках акции, организованной АО «Татмедиа» «#Подари подписку», Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова подарила детскому образовательно-оздоровительному центру «Дуслык» подписку на издание «Казанские ведомости».

- Мы давно взаимодействуем с детским центром «Дуслык», мне кажется, что для сотрудников центра будет одновременно и полезно, и интересно чтение газеты «Казанские ведомости», я уверена в этом, потому что сама читаю данное издание, - сказала Татьяна Водопьянова. – Хорошо, что есть такая акция, как «#Подари подписку», потому что в жизни нужно спешить делать только одно – добро, а все остальное можно делать взвешенно и степенно.

Напоминаем, что акция «#Подари подписку» продлится до 26 июня включительно. Каждый желающий может подписать на издание «Казанские ведомости» своих родных и близких, а также социальные учреждения республики. Подписка оформляется во всех почтовых отделениях республики.