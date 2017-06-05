Российские поклонники футбола будут прибывать в столицу Татарстана индивидуально, а иностранцы – организованно.

Посмотреть четыре матча Кубка конфедераций, которые пройдут в Казани, приедут около 150 тыс. болельщиков. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Учитывая, что общий объем стадиона – 45 тыс. болельщиков и у нас четыре игры, получается, что всего 180 тыс. болельщиков будут зрителями. Понятно, что сейчас мы не можем сказать, сколько из них будет казанцев, а сколько приедет из других регионов и стран. Но думаю, что за эти две недели общий трафик людей, которые проедут через Казань, составит минимум 120 тыс. Подчеркиваю, это не татарстанцы. И, возможно, их будет и больше. Их число может дойти до 150 тыс.», – отметил собеседник агентства.

География болельщиков будет понятна, по словам Сергея Иванова, только после того, как пройдут сами матчи и появится реальная статистика по проданным билетам. Но уже сейчас можно сказать, что российские поклонники футбола будут прибывать в столицу Татарстана индивидуально, а иностранцы – организованно.

«Российские болельщики, как правило, индивидуалы. Если они и будут организованно к нам ехать, то их визит будет организован не туркомпаниями, а, условно говоря, по интересам самих болельщиков. Это может быть фан-клуб такой-то команды или любое другое независимое сообщество болельщиков. Бронирование при этом будет, скорее всего, тоже индивидуальное, потому что покупка билета личная, человек должен ввести свои паспортные данные и на основании этого получить Fan-ID. Только с этими двумя документами болельщик может пройти на стадион. Поэтому здесь технологически организовать тур группы сложнее, из-за технологии покупки билетов», – пояснил С. Иванов. Он добавил, что иностранные болельщики будут приезжать группами. Это процесс более организован, поскольку логистика и заселение проводиться европейским оператором.

Рассказал о гостях столицы Татарстана в дни проведения Кубка конфедераций и министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов. Он отметил, что большинство поклонников футбола приедут в Казань из близлежащих регионов.

«Мы находимся в зоне транспортной доступности львиной доли болельщиков нашей страны. Поэтому иностранцев в общем объеме будет не так много на Кубке конфедераций. Конечно, приедет достаточно большое количество представителей тех стран, которые непосредственно будут участвовать в турнире. Мы ждем приличную делегацию чилийцев, приедет достаточно большая группа немцев, но они едут более-менее организованно и на те матчи, где будут играть их команды», – пояснил министр.

Он напомнил, что в рамках подготовки к транспортному обеспечению предстоящих соревнований ОАО «РЖД» проведена оценка существующего и перспективного потока пассажиров между городами – организаторами турнира. Разработан график движения пассажирских поездов на этот период, в котором будут участвовать 1032 поезда. 262 из них предназначены для обеспечения бесплатных перевозок зрителей соревнований. Все зрители Кубка смогут бесплатно перемещаться железнодорожным транспортом во время матчей.

«Будут дополнительные поезда, и болельщикам можно бесплатно перемещаться по городам, где проходят игры, по билету на матч. Эти поезда будут приезжать накануне или в день матча и уезжать в ночь после него. РЖД по условиям обязательств, как организаторы, берутся выполнить эту задачу. Кроме того, будет и стандартное поездное и авиационное сообщение. В дни матчей на территории города весь общественный транспорт будет работать бесплатно по предъявлению билета. Планируется усиление трафика и увеличение количества часов работы транспорта после матча, чтобы все смогли спокойно разъехаться. Дополнительные электрички будут курсировать в аэропорт и обратно», – подытожил В. Леонов.

Стоит отметить, что в этом году официальной фан-зоны для болельщиков не будет, ее планируется построить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но отели Казани, по словам экспертов, вполне готовы принять футбольных фанатов. Они прошли классификацию и выполнили все требования безопасности. В Казани гостей ждут около 160 коллективных средств размещения.