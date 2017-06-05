Дополнительно до и после игр шаттлы будут курсировать между «Казань-Ареной» и аэропортом, а также между аэропортом и ж/д вокзалами.

После окончания матчей Кубка конфедераций в Казани зрителей каждый день будут развозить130 автобусов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в мэрии столицы РТ первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

В направлении Советского и Приволжского районов, поселка Дербышки можно будет уехать с остановки «Ветеринарная академия». Транспорт в авиастроительный, Ново-Савиновский , Кировский и Вахитовский районы будет ждать болельщиков на вновь оборудованной остановке по проспекту Ямашева.

Дополнительно до и после матчей шаттлы будут курсировать между стадионом «Казань-Арена» и аэропортом, а также между аэропортом и железнодорожными вокзалами «Казань-1» и «Казань-2».