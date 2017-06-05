Координатором новой программы станет «Татэнергосбыт», который должен вывести в пилот новую систему уже в 4-м квартале этого года.

К 1 января 2018 года в Татарстане должен в полную силу заработать единый республиканский расчетный центр. Об этом сегодня заявил Президент Татарстана в ходе заседания Кабинета Министров РТ по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-хозяйственного комплексов к отопительному сезону 2017/2018.

Координатором и исполнителем работы новой системы управления расчетами в Татарстане назначена компания «Татэнергосбыт». Глава республики поручил в течение третьего квартала этого года сформировать необходимую базу данных, а четвертый квартал должен стать переходным периодом к полноценной работе единого республиканского расчетного центра.

«Нужен единый подход к формированию системы платежей. Нужна прозрачность и четкость выполнения расщеплений. Максимально нужно использовать те ЕРЦ, которые уже есть. В чем преимущество «Татэнергосбыта»? В том, что он находится в каждом доме, в каждой квартире. У них возможностей для воздействия больше. Ими осуществляется почти 100-процентный сбор платежей. И надо понимать, что это инициатива Президента и Правительства, а для компании это лишь дополнительная нагрузка», – отметил Рустам Минниханов.

По словам директора АО «Татэнергосбыт» Рифнура Сулейманова, на сегодняшний день в городах и районах Татарстана функционируют 47 расчетных центров, которые оказывают услуги 1063 управляющим компаниям и ресурсным организациям, рассчитывая свыше 1 млн лицевых счетов. Более тысячи ТСЖ и ЖСК проводят расчеты самостоятельно или через коммерческие расчетные центры.

«Необходима единая база данных потребителей услуг в республике. Информационные ресурсы у расчетных центров разные, и надежность хранения информации не обеспечена надлежащим образом. В районах и городах формирование оплаты услуг расчетных центров отличается: где-то это зависит от площади, где-то от поступивших денежных средств, а где-то и вовсе фиксированная сумма по договору. Оплата услуг ЕРЦ в республике сегодня варьируется в ценовом диапазоне от 50 копеек до 82 рублей. В Татарстане применяются разные подходы при поступлении денежных средств от населения. Поставщики коммунальных услуг деньги получают только в конце месяца и не в полном объеме. Эти проблемы возникают из-за отсутствия единого центра управления расчетами», – отметил директор «Татэнергосбыта».

«Сейчас в Татарстане нет единой структуры, нет единого расчетного центра. В разных расчетных центрах в разных муниципальных образованиях несвоевременно могут вноситься изменения. Много нарушений, связанных с тем, что в платежные документы отдельными ТСЖ включаются оплаты, которые в принципе не должны включаться в эти документы. Отследить всех одновременно невозможно. А если это будет единый расчетный центр, который будет работать по единым формулам, единым принципам работы, то таких нарушений в будущем уже не будет. Причем финансовая нагрузка на собственников не должна вырасти. Наоборот, они от этого должны только выиграть. Сейчас все деньги не покрашены: они поступают за все услуги в сфере ЖКХ в общий мешок – и за управление домом, и за коммунальные, и за жилищные услуги. И уже после управляющая компания решает, кому и за что заплатить. Если же будет реализована казначейская система, то средства, которые были оплачены собственниками по статье «жилищные услуги», не смогут быть получены УК до тех пор, пока не будут ею выполнены. А если услуга не предоставлена, то деньги должны будут вернуться назад к собственникам», – отметил начальник Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов.

По словам главы Минстроя РТ, существующие ЕРЦ ликвидироваться не будут, став филиалами нового игрока рынка – единого республиканского расчетного центра. «Средний сбор в Татарстане составил 98,6 процента. Так что вопрос стоит в совершенствовании существующей системы, в переводе в «облако», в электронные платежи.

«Татэнергосбыт два года отработал пилот по прямым договорам, поэтому никаких кардинальных изменений не произойдет. Просто система упрощается. Тем более, что у нас есть штатные единицы от Татэнергосбыта» в каждом муниципальном образовании республики. В татарстанских ЕРЦ сейчас работают 949 человек – смысла держать такую армию нет: они же все на шее населения находятся. Так что переход к единому республиканскому расчетному центру – это вопрос поэтапного совершенствования системы платежей», – отметил Ирек Файзуллин.

После соответствующего поручения Правительства России и Президент РФ Владимира Путина подобные единые расчетные центры заработали в нескольких регионах страны. В 12 регионах единый расчетный центр представлен дочерними организациями Сбербанка, в Московской и Ленинградской областях единые расчеты координирует компания «ИнтерРАО».

«Президентом Татарстана дано поручение «Татэнергосбыту» создать единый республиканский расчетный центр. Формирование расчетов и единой квитанции будет осуществлять единый расчетный центр, а расщепление и платежи – уполномоченный банк», – подчеркнул Рифнур Сулейманов.