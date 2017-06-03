В заключительный тур конкурса вышли 16 творческих казачьих коллективов и исполнителей из разных городов и районов Татарстана. Лучшие из лучших выступят завтра в Гала-концерте. Гостями праздничного вечера станут артисты Волжского войскового казачьего общества и Оренбургского казачьего войска, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РТ. Вход на концерт свободный.