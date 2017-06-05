Курбан Бердыев дал предварительное согласие вернуться в «Рубин». Об этом сообщил президент клуба Радик Шаймиев.

Он также сообщил, что с Курбаном Бердыевым уже прошли предварительные переговоры, Курбан Бекиевич дал согласие вернуться в клуб. Пока не решен вопрос с Хави Грасия, нельзя говорить, что Бердыев новый тренер. Но это вопрос ближайших дней, сообщает «Реальное время».

Условия контракта Бердыева пока не оговаривались, Бердыев не выдвигал никаких условий, лишь озвучил свои пожелания. И в этом видение Бердыева и Шаймиева совпали.