В Казани состоялось заседание Кабинета Министров РТ по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и подготовки организаций топливно-энергетического и жилищно-хозяйственного комплексов к отопительному сезону 2017/2018.

«Работы по подготовке к отопительному сезону должны быть проведены качественно и в срок. Это первостепенные вопросы, их необходимо решить, чтобы осенью не было проблем. Когда мы дадим тепло, решать эти задачи будет уже невозможно», заявил Рустам Минниханов. Президент Татарстана поручил завершить подготовку к отопительному сезону до 15 сентября.